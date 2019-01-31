Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı

Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı. Buna göre; otomobiller için 23,30 TL olan tek yön geçiş ücretleri 32,10 TL oldu.

OTOMOBİLLER İÇİN 32,10 TL MİNİBÜSLER İÇİN 48,10 TL

Zam haberi Avrasya Tüneli resmi sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL'ydi.

Kaynak: DHA