İstanbul AVM kapanış saatleri! İstanbul Valiliği son dakika AVM kapanış saatleri haberleri! 24 Ocak AVMler kaçta kapanır?

AVM çalışma saatleri İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle değiştirildi. Akşam saatlerinde alışveriş merkezlerine gidecek olanlar bu işletmelerin kaçta kapandığını araştırmayı sürdürüyorlar. Peki, AVM'ler kaçta kapanıyor, 24 Ocak 2022 AVM kapanış saati kaç oldu? İstanbul'da 24 Ocak 2022 AVMler kaça kadar açık?

İstanbul AVM kapanış saatleri arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. AVMler kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ocak ayı ile birlikte İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeni olması sebebiyle bazı tedbirler alınıyor.

AVMLER KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul'da kent genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumusz etkiledi. Ulaşım sıkıntısı yaşanmaması nedeniyle kamu kurumlarında mesai 15.30'da sona ererken, AVM'lerin de kapanış saati 19.30'a çekildi.

İstanbul'da devam eden kar yağışı tüm kenti etkisi altına aldı. Hayatı olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle kent genelinde bir dizi tedbirler alınmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğlen saatlerinde yaptığı paylaşımla yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda mesainin saat 15.30'da sona ereceğini duyurmuştu. Yeni bir paylaşım daha yapan Vali Yerlikaya, AVM'lerin kapanış saatinin de erkene çekildiğini açıkladı.

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla; 19.30'da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim."

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