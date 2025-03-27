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İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi! 27 Mart Avcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi! 27 Mart Avcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Avcılar elektrik kesintisi listesi! 27 Mart günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 27 Mart günü İstanbul Avcılar ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Avcılar elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Avcılar elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Avcılar elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-27 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AĞAÇARDI, BEKTAŞ, BURSA, CENK, DİCLE, FIRAT, GÜNER, KADIRGA, KALEM, KARTOPU, KIZILIRMAK, KİBELE, KİRAZLI, MERİH, MİGROS, ORMANLI, OSMANPAŞA, REŞİTPAŞA, SALİM BEY, SARI ÇİÇEK, SILA, UMUTLU, YASEMİN, YEŞİLCE, YEŞİLIRMAK, ÇAKIR, ÇAKMAKLI, ÖZEN, ÜZENGİ, İPLİK, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ, ŞEHİT MURAT YÜKSEL, ŞIK sk bölgelerinde 27/03/2025 09:00:00 - 27/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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