İSTANBUL-AVCILAR'DA SPOR SALONUNUN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Haberler
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İSTANBUL-AVCILAR'DA SPOR SALONUNUN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL-AVCILAR'DA SPOR SALONUNUN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

AVCILAR'da özel spor salonunun havalandırma boşluğuna düşerek sıkışan yavru kedi, müşteri, görevli ve itfaiye erlerinin 40 dakikalık çabası ile kurtarıldı.

AVCILAR'da özel spor salonunun havalandırma boşluğuna düşerek sıkışan yavru kedi, müşteri, görevli ve itfaiye erlerinin 40 dakikalık çabası ile kurtarıldı.

Merkez Mahallesi'ndeki spor salonuna gelen Zilan Özkaçmaz, sahipsiz bir kedi yavrusunun iki kat aşağıya uzanan havalandırma boşluğu ile duvarın arasına düştüğünü ve buradan çıkamadığını görünce yardım istedi. Salon görevlileri ellerine aldıkları süpürge sapları ile minik kediyi kurtarmaya çalışmalarına rağmen sonuç alamadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye erleri havalandırma borusunun aşağısına düşen yavru kediyi kurtararak, onu fark eden Zilan Özkaçmaz'a teslim etti. Özkaçmaz, "Burada oynuyordu. Birden gözden kayboldu. Daha sonra ağlamaklı sesini fark edince havalandırma boşluğuna düştüğünü anladım. Yardım istedim. 40 dakikalık çaba sonunda kurtarıldı. Beton pürtüklü canı yanmıştır" dedi.

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Haber: İSTANBUL-AVCILAR'DA SPOR SALONUNUN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Haberler
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