İstanbul- Avcılar'da, Öykü Arin ve Diğer Lösemili Hastalar İçin Kök Hücre Bağışı

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

İzmir'de lösemi teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ile Türkiye'deki diğer lösemili hastalar için Avcılar'da da kök hücre bağışı kampanyası düzenledi.

Eylem ve Çağdaş Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin'e çok sayıda kişi ve kurum tarafından ilik nakli için donör olabilmek amacıyla Türkiye genelinde başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına Avcılar'dan da destek verildi. Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel-Sen), Avcılar'da kök hücre için bağış kampanyası başlattı. Çalışanlar ve çağrıyı sosyal medyadan okuyan çok sayıda kişi bağışta bulunmak üzere Avcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne saat 10.00'dan itibaren geldi. Kızılay'da görevli, Dr. Nesrin Gürsul Akdağ, bağışları ilik nakli olmayı bekleyen tüm hastalar için aldıklarını vurgularken, "Sağlık Bakanlığı ile Kızılay arasında oluşturulan protokol ile Türkiye'de Kemik İliği Bankası oluşturuldu. Kızılay olarak örnekler alıp doku tiplemesi yapıp kişileri bu bankaya kaydediyoruz. Bir hasta ile uyum olduğunda dönüş yapıyoruz ve nakil süreci başlıyor. Bugün de gönüllüleri bu havuza dahil etmek için buradayız" diye konuştu. Kan hücre bağışında bulunanlar, Öykü Arin ve tüm lösemi hastalarının kendilerinden bağış beklediği bilinciyle hareket ettiklerini söylediler. Bağışlar saat 19.00'a kadar yapılacak.

Kaynak: DHA