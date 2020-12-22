Avcılar'da kamyonet alev alev yandı
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Avcılar'da kamyonet alev alev yandı

22.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:16
Avcılar'da kamyonet alev alev yandı

Avcılar D-100 Karayolu'nda kamyonet alev alev yandı.

Avcılar D-100 Karayolu'nda kamyonet alev alev yandı.

D-100 Karayolu Avcılar mevki Edirne istikametinde giden kamyonette saat 03.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan inen kamyonet sürücüsü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonette çıkan yangını söndürmeyi başardı. Yangın anları ise bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


- İstanbul
Avcılar'da kamyonet alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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