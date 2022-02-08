Avcılar'da Hilal'e damatsız düğün

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da doğuştan engelli Hilal Yeşil'in (30) hayalindeki gelinliği giyerek mutlu olabilmesi için mahalle muhtarı öncülüğünde damatsız düğün düzenlendi. Mahalleli seferber oldu, düğün pastası kesildi sık sık piste davet edilen gelin doyasıya eğlendi. Hilal Yeşil, mutluluktan güçlükle konuşabildiğini belirtirken, "Yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi. Kızının eline kına yakılırken gözyaşlarını tutamayan anne Yıldız Bektaş, "Kızımın en çok istediği gelin olmaktı" diye konuştu.

Üniversite Mahallesi'nde oturan doğuştan zihinsel ve görme engelli, bir dönem aldığı ilaçların etkisiyle böbrekleri de önemli ölçüde iflas edince diyalize girmek zorunda kalan Hilal Yeşil'in durumunu öğrenen bir komşuları Üniversite Mahallesi Muhtarı Gülten Ekici ile görüştü. Muhtar Ekici, engelli kızın en büyük hayalinin gelin olmak olduğunu öğrenince iki ay öncesinden hazırlığa başladı. Mahalledeki kuaföründen, düğün salonu sahibine kadar herkes Hilal Yeşil'in hayalini en güzel biçimde gerçekleştirmesi için adeta seferber oldu. Belirlenen saatte gelinlik giydirilen, lüks bir otomobil ile evinden alınarak kuaföre götürülerek saç ve makyajı yapılan Hilal Yeşil'in yakınları da düğün salonuna davet edildi. Genç kız, mutluluktan güçlükle konuşabildiğini belirtirken, "Yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi. Hilal Yeşil, kardeşi Yasin Yeşil'in koluna girerek salona girdikten sonra birlikte dans etti, düğün pastasını birlikte kesti. Sık sık piste davet edilen gelin doyasıya eğlenirken yakınları buruk mutluluk yaşadı.

"DUYGULARIMIZ ANLATILACAK GİBİ DEĞİL"

ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızının eline kına yakılırken çok duygulanan gözyaşını tutamayan anne Yıldız Bektaş, DHA muhabirine "Kızımın en çok istediği gelin olmaktı. Binamıza taşınan Adem kardeşimiz vesile oldu, muhtarımız ile konuştu. Muhtarımız gerçekten mükemmel bir insan. Allah ondan razı olsun. Bugünkü duygularım karmakarışık Allah emeği geçen herkesten razı olsun" dedi. Gelin ve davetliler çalınan müzik eşliğinde gece geç saatlere kadar doyasıya eğlendi.