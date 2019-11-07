İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan...

İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan...

İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan Celal T., bugün "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı Küçükcekmece Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

07.11.2019 19:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:48
İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan...

İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan Celal T., bugün "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı Küçükcekmece Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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