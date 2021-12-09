Avcılar'da 1 yılda 344 silah ele geçirildi

AVCILAR Emniyet Müdürü Murat Çakır, bu yıl ilçede 817 bin kişi için GBT sorgusu yapıldığını, aranan 3 bin 450 kişinin yakalandığını ayrıca, 230'u tabanca olmak üzere 344 silah ele geçirildiğini açıkladı.

Kaymakam Kemal İnan'ın başkanlığında ilçede son 1 yılın asayiş yönünden değerlendirildiği 'Huzur Toplantısı' Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam İnan, teknolojik veya personel açıdan ne kadar önlem alınırsa alsın halk desteği ve yardımı olmadan istenen sonuca ulaşılamayacağını, huzur için her kesimin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini söyledi. Toplantıda son 1 yılın değerlendirmesini yapan Emniyet Müdürü Çakır, bu yıl içerisinde 817 bin kişinin GBT sorgusunun yapıldığını, denetlemelerde aranan 3 bin 450 kişinin yanı sıra, 3 bin 473 yoklama kaçağının yakalandığını ayrıca suç unsuru ile 1854 kişinin yakalandığını anlattı. İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin bu yıl içerisinde Avcılar'da 230 tabanca, 26 av tüfeği, 88 kuru sıkı tabanca, 113 kesici veya delici alet, bin 638 fişek, 162 şarjör. 257 kilo esrar, 118 kilo eroin. 9.5 kilo kokain, 61 bin 976 uyuşturucu hap, 120 kilo hint keneviri ve 215 adet sahte para sahte para ele geçirildi.