İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 6-7 Ekim İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ekim İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Ataşehir su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MİMAR SİNAN MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.10.2025 12:56:58

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.10.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

