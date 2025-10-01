İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 1-2 Ekim İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ekim İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...
ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ
İSKİ Ataşehir su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: FETİH MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.10.2025 10:59:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.10.2025 23:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185