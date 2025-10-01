İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 1-2 Ekim İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ataşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

İSKİ Ataşehir su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: FETİH MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.10.2025 10:59:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.10.2025 23:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185