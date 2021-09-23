Ataşehir'de yanan minibüse vatandaşlar müdahale etti - Haberler
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Ataşehir'de yanan minibüse vatandaşlar müdahale etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ataşehir'de yanan minibüse vatandaşlar müdahale etti

ATAŞEHİR'de park halindeyken alev alarak yanmaya başlayan minibüse, mahalle sakinleri müdahale etti.

İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de park halindeyken alev alarak yanmaya başlayan minibüse, mahalle sakinleri müdahale etti. Yangın, itfaiye olay yerine gelmeden söndürülürken, iftaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki kapalı kasa bir minibüsün, motor kısmı yanmaya başladı. Alevleri gören çevre sakinleri itfaiyeyi ararken, ellerinde kovalarla su dökerek alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye olay yerine gelmeden söndürüldü. Sokağa gelen itfaiye erleri ise soğutma çalışması yaptı. Olayı anlatan mahalle sakini, "Biz de yan tarafta oturuyorduk. Görünce müdahale ettik. Araç park halinde duruyordu. Park halindeyken yanıyordu, biz de müdahale ettik" dedi.


- İstanbul
Ataşehir'de yanan minibüse vatandaşlar müdahale etti

Ataşehir'de yanan minibüse vatandaşlar müdahale etti

Ataşehir'de yanan minibüse vatandaşlar müdahale etti

Ataşehir'de yanan minibüse vatandaşlar müdahale etti

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