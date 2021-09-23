Ataşehir'de yanan minibüse vatandaşlar müdahale etti

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki kapalı kasa bir minibüsün, motor kısmı yanmaya başladı. Alevleri gören çevre sakinleri itfaiyeyi ararken, ellerinde kovalarla su dökerek alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye olay yerine gelmeden söndürüldü. Sokağa gelen itfaiye erleri ise soğutma çalışması yaptı. Olayı anlatan mahalle sakini, "Biz de yan tarafta oturuyorduk. Görünce müdahale ettik. Araç park halinde duruyordu. Park halindeyken yanıyordu, biz de müdahale ettik" dedi.