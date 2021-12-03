Son dakika haberi! İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI KAMERADA

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de kamyonete çarpan otomobil elektrik panosuna vurarak durabildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 01.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde otomobiliyle ilerleyen sürücü, ara sokaktan çıkan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan elektrik panosuna vurarak durabildi. Pano otomobilin üzerine devrilirken, kaza sonrası iki sürücünün arasında tartışma yaşandı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.