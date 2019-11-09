İstanbul-ataşehir'de kızının kazada yaralandığını öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu

09.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:56

ATAŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet duvara çarparak dururken, kazada kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan genç bir kız yaralandı. Kızının yaralandığı öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu.

Kaza saat 09.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi, Çevreyolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Onur Başsöz'ün kullandığı 34 VM 3384 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Hidayet Aslan'ın kullandığı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet, duvara çarparak dururken, otomobilde bulunan genç kız araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan kızı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonet sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

GÖZÜ YAŞLI ANNE: YAVRUM NEREDE?

Kaza haberini alarak olay yerine gelen genç kızın annesi sinir krizi geçirdi. "Yavrum nerede" diye ağlayan anneyi çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bir araca bindirilen anne kızın kaldırıldığı hastaneye götürüldü.

Kazayı gören Mecit Tiryaki, "Camdaydım. Sesi duyunca hemen yardıma koştum. Aracın direksiyonu kitlenmiş herhalde, arkadan kamyonete çarptı. Genç kızımız yaralandı. Hemen ambulansla hastaneye götürüldü" dedi.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA