Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de bisiklet süren 12 yaşındaki Yusuf Serment'e kamyonet çarptı.

İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de bisiklet süren 12 yaşındaki Yusuf Serment'e kamyonet çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi,  Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. 25. Sokak üzerinde bisiklet süren Yusuf Serment caddeye doğru hareket etti. O sırada bir TIR'ı sollamaya çalışan 34 TIY plakalı kamyonet bisikletli çocuğa çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Serment'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ataşehir'de kamyonetin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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