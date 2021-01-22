(ATAŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR
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(ATAŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

22.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:32
(ATAŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAAtaşehir'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi kendisini eve kilitleyerek bıçakla kendisine zarar verdi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Ataşehir'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi kendisini eve kilitleyerek bıçakla kendisine zarar verdi. Annesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla kendisine zarar veren kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, İçerenköy Mahallesi Kavaklar Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 31 yaşındaki Yusuf Ziya Öztürk, evde babaannesi ve babası varken kapıyı kilitleyerek kendisine zarar vermeye başladı. Dışarıda olan annesi Zerbap Öztürk, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, elinde bıçak olan kişiyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları yetersiz kalınca özel hareket polisleri de geldi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.Özel harekat ekipleri, daireye girerek elinde bıçak olan kişiyi etkisiz hale getirdi. Kelepçe takılan kişi gözaltına alınarak İçerenköy Polis Merkezi'ne götürüldü.Annesi Zerbap Öztürk "Oğlumun psikolojik sorunları var. Tedavi görmüştü. Evde bıçakları kaldırmıştım, bir taneyi saklamış. Evde babaannesi ve babası vardı. İnşallah ikna edilip, hastaneye kaldırılır" dedi.

Görüntü dökümü: --------------- -Binadan görüntü-Polis, itfiaye ve ambulans görüntü-Annesi ile röp-Özel harekat polis binaya girmesi-Şahsın binadan çıkarılması-Polis otosuna bindirilmesi-Genel ve detay görüntüler 

 


(ATAŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR
(ATAŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR
(ATAŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR
(ATAŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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