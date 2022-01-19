Son dakika haberleri | Ataşehir'de 18 katlı binada yangın - Haberler
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Son dakika haberleri | Ataşehir'de 18 katlı binada yangın

Son dakika haberleri | Ataşehir'de 18 katlı binada yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ATAŞEHİR'DE 18 katlı inşaat halindeki binada kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.

ATAŞEHİR'DE 18 katlı inşaat halindeki binada kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.

Yangın saat 15.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi Çağlayan Sokak'taki 18 katlı inşaat halindeki binada kaynak çalışması sırasında çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesini kapladı. İşçiler binadan çıkarken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yerden ve merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.


Son dakika haberleri | Ataşehir'de 18 katlı binada yangın

Son dakika haberleri | Ataşehir'de 18 katlı binada yangın

Son dakika haberleri | Ataşehir'de 18 katlı binada yangın

Son dakika haberleri | Ataşehir'de 18 katlı binada yangın

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yenişehir, Çağlayan, İnşaat, Yangın, Güncel, Haber

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