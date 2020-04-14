İSTANBUL-Aşevinde pişen yemekle aileler evde kalıyor;tüm süreç kameralara yansıdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-Aşevinde pişen yemekle aileler evde kalıyor;tüm süreç kameralara yansıdı - Haberler
Koronavirüs, Ümraniye, Sabah, DHA, Güncel

İSTANBUL-Aşevinde pişen yemekle aileler evde kalıyor;tüm süreç kameralara yansıdı

Aşevinde pişen yemekle aileler evde kalıyor;tüm süreç kameralara yansıdıİSTANBUL, (DHA)-Ümraniye'de yıllardır kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veren belediyeye ait aşevi, koronavirüs salgınının ardından birçok ailenin evinde kalmasına katkıda bulundu.

14.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:24
İSTANBUL-Aşevinde pişen yemekle aileler evde kalıyor;tüm süreç kameralara yansıdı

Aşevinde pişen yemekle aileler evde kalıyor;tüm süreç kameralara yansıdı

İSTANBUL, (DHA)-Ümraniye'de yıllardır kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veren belediyeye ait aşevi, koronavirüs salgınının ardından birçok ailenin evinde kalmasına katkıda bulundu. Aşevinde saat 04.30 sıralarında başlayan ve vatandaşlara yemeklerin ulaştırılmasıyla biten tüm süreç kameralara yansıdı.

Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi, yıllardır kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veriyor. Her gün yüzlerce aile için kazanların kaynadığı aşevinde yapılan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin evine kadar bırakılıyor. Belediye, koronavirüs salgınının etkili olduğu süreçte aşevinin öneminin daha arttığına ve verdiği hizmet nedeniyle, yüzlerce ailenin evinde kalarak koronavirüs salgınının önlenmesinde büyük katkılar sağladığına dikkat çekti.

TÜM SÜREÇ KAMERALARA YANSIDI

Aşevinde sabah saat 04.30 sıralarında başlayan yemek maratonu gün boyunca sürüyor. Tüm süreç kameralara yansıdı. Erken saatlerde göreve başlayan personel, kazanların altını yaktıktan sonra yemek yapmak için işe koyuluyor. Görevliler çorbasından pilavına kadar yemekleri yapmak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Dev kazanlarda kaynatılan yemekler piştikten sonra yüzlerce kapalı tasa dolduruluyor. Her şeyi ile hazır hale getirilen yemekler daha sonra araçlara yüklenerek, ihtiyaç sahibi ailelere tek tek dağıtılıyor. Yemekleri kapılarına kadar gelen bir vatandaş, 'Çıkamıyorum, annem yatıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Evden çıkmasınlar, sağlığımıza dikkat edelim' dedi.

GÜNDE 430 AİLEYE YEMEK YAPIYORUZ

Halil İbrahim Sofrası Aşevi Sorumlu Şefi Özgür Aydoğan, 'Burada şu anda günde 430 aileye yemek yapıyoruz. Bu da 1500 kişiye tekabül ediyor. İki öğün yiyebilecekleri yemeği ailelere gönderiyoruz. Sabah 04.30'da başlıyoruz, saat 09.00'da yedi ekiple yemek dağıtımına başlıyoruz. Arkadaşlarımız evleri tek tek dolaşarak yemekleri ailelere teslim ediyorlar' dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde bazı tedbirler de aldıklarını ifade eden Özgür Aydoğan, 'Bizim için hijyen çok önemli. Özellikle bu süreçte arkadaşlarımız buraya gelirken toplu taşıma kullanmıyorlar ve belediyenin araçları ile geliyorlar. Bir de tedbir amaçlı bu aralar personel sayımızı da düşürdük. Hijyen kurallarını da sonuna kadar uyguluyoruz' şeklinde konuştu.

İSTANBUL-Aşevinde pişen yemekle aileler evde kalıyor;tüm süreç kameralara yansıdı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
'Maaşın var, bakacaksın' yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı tepkisi: Niçin direnirler anlamış değilim Haberler
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı tepkisi: Niçin direnirler anlamış değilim
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu
Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında
Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Hakkı Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cemal Can Esra Balamir Serdar Ortaç
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İstifa Futbol Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: İSTANBUL-Aşevinde pişen yemekle aileler evde kalıyor;tüm süreç kameralara yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 10:38:59. #1.15#
title