İSTANBUL-ARTAN VAKA SAYISINA RAĞMEN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE EĞLENMEYE DEVAM ETTİLER
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İSTANBUL-ARTAN VAKA SAYISINA RAĞMEN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE EĞLENMEYE DEVAM ETTİLER

Türkiye'de son günlerde koronavirüs vaka sayısının artmasına rağmen Kadıköy Caddebostan Sahili'nde gençler eğlenmeye devam etti.

16.06.2020 01:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 01:06

Türkiye'de son günlerde koronavirüs vaka sayısının artmasına rağmen Kadıköy Caddebostan Sahili'nde gençler eğlenmeye devam etti. Bazı gençler müzik eşliğinde oyun oynarken bazı gençler ise virüs bitsin diye dilek balonu uçurdu

Sahile akın eden gençler, artan vaka sayısına rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadı. Bazı gençler, müzik eşliğinde oyunlar oynayarak eğlenmeye devam ederken bazı gençler ise virüsün geçmesi için dilek balonu uçurdu. Balon uçuran bir kişi, pandemi sürecinin bitmesini dilediğini söyledi. Bazı gençler ise çalan oyun havaları eşliğinde oynadı. Gençlerin bir kısmı da sokak müzisyenlerinin yaptığı canlı müzikleri dinledi.

İSTANBUL-ARTAN VAKA SAYISINA RAĞMEN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE EĞLENMEYE DEVAM ETTİLER

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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