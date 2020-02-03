İstanbul-arnavutköy sahili'nde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi
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İstanbul-arnavutköy sahili'nde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi

Beşiktaş, Arnavutköy Sahili açıklarında ceset olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti.

03.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:47
İstanbul-arnavutköy sahili'nde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi

, Sahili açıklarında ceset olduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş, Arnavutköy Sahili açıklarında sabah saatlerinde su üzerinde ceset olduğunu gören bir kişi polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bir süre su üzerinde arama yapan ekipler cesede rastlayamazken devreye dalgıçlar girdi. Su altında da yapılan aramalarda da cesede ulaşılamadı. Tedbir amaçlı olarak bölgede sağlık ekiplerinin bekletildiği görüldü. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstanbul-arnavutköy sahili'nde ceset ihbarı polisi harekete geçirdi
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