İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE YASAĞA RAĞMEN OKUL BAHÇESİNDE TOP OYNADILAR ARNAVUTKÖY'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına aldırmayan çok sayıda çocuk okul bahçesinde top oynadı.

ARNAVUTKÖY'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına aldırmayan çok sayıda çocuk okul bahçesinde top oynadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Arnavutköy'de bir okulun bahçesinde toplanan çocuklar yasağa aldırmayarak futbol maçı yaptı. Sosyal mesafeye aldırmayan çocukların maske, eldiven de kullanmadıkları görüldü. Kaynak: DHA