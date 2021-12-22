İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜ TAMAMLANDI - Haberler
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜ TAMAMLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

?ARNAVUTKÖY'de lodosta zarar gören Hacımaşlı Cami'nin minaresinin söküm işlemi tamamlandı.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (DHA) - ?ARNAVUTKÖY'de lodosta zarar gören Hacımaşlı Cami'nin minaresinin söküm işlemi tamamlandı. Minaresi sökülen caminin son hali havadan görüntülendi.

İstanbul'da yaklaşık 3 hafta önce hızı 130 kilometreye kadar lodostan en çok etkilenen ilçelerden biri de Arnavutköy olmuştu. Lodosta Hacımaşlı Cami'nin 25 yıllık minaresi de zarar gördü. Hacımaşlı Mahallesi Sarıdede Sokak'ta bulunan, caminin minaresinin yıkılarak tekrar yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Arnavutköy İlçe Müftülüğü, cami minaresinin incelenmesi için Arnavutköy Belediyesi'ne talepte bulundu. Yapılan incelemelerin ardından caminin minaresinin kontrollü olarak sökülmesine karar verildi. Dün başlayan çalışmada minareden kesilen parçalar vinçle aşağı indirildi. Yaklaşık bir gün süren çalışmayla cami minaresi tamamen söküldü. Minaresi sökülen caminin son hali havadan da görüntülendi.

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜ TAMAMLANDI

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜ TAMAMLANDI

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜ TAMAMLANDI

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜ TAMAMLANDI

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜ TAMAMLANDI

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜ TAMAMLANDI

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜ TAMAMLANDI

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE LODOSTAN ZARAR GÖREN MİNARENİN SÖKÜMÜ TAMAMLANDI

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