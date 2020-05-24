İSTANBUL -ARNAVUTKÖY'DE ÇOK SAYIDA KİŞİ BIÇAK VE SİLAHLA KAVGA ETTİ: 4 YARALI
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İSTANBUL -ARNAVUTKÖY'DE ÇOK SAYIDA KİŞİ BIÇAK VE SİLAHLA KAVGA ETTİ: 4 YARALI

Ne sokağa çıkma yasağına ne de sosyal mesafe kuralına uydularTaylan ERGÜN - İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de iki aile arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.

İSTANBUL -ARNAVUTKÖY'DE ÇOK SAYIDA KİŞİ BIÇAK VE SİLAHLA KAVGA ETTİ: 4 YARALI
24.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:50

Ne sokağa çıkma yasağına ne de sosyal mesafe kuralına uydular

Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de iki aile arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Sokağa çıkma yasağına aldırmayan iki aile üyelerinin kavgasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Olay, dün öğle saatlerinde Hadımköy Hastane Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan 2 ailenin üyeleri sokakta birbirine girdi.

Kavgada silah ve bıçaklar çekildi. Sokağa savaş alanına çeviren kavgada 3 kişi silahla, 1 kişi ise bıçakla yaralandı. Kavgaya olay yerine gelen polis müdahale etti. Kavgayı mahalle muhtarı ve polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaralı 4 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kavgaya karışan her iki gruptan da çok sayıda kişi göz altına alındı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günde ellerinde silahlarla ateş açan gruba mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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