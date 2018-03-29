"İstanbul Armoni Korosu" Çocuklar İçin Söyleyecek

Hayati riskli hastalıklardan tedavi altında olan çocukların dileklerini yerine getirerek onları hayata bağlayan "Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye", 19 Nisan'da Zorlu PSM'de çocuklar için özel bir konsere imza atıyor. maNga grubunun da konuk sanatçı olarak katılacağı "İstanbul Armoni Korosu" konserinde, iş dünyasından pek çok sürpriz isim yer alacak.

Kendini, hayati riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirmeye adayan "Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye", toplumdan aldığı destekle 3-18 yaş arası çocukların hayallerindeki dilekleri yerine getiriyor. Dernek, müzikle çocukların kalplerine dokunacağı yeni bir projeye daha imza atıyor. 19 Nisan'da Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek "İstanbul Armoni Korosu" konserinde çocukları güzel şarkılarla birlikte sürprizler de bekliyor.

İş dünyasından birçok ismin bir araya geldiği "İstanbul Armoni Korosu"na, maNga da eşlik edecek ve çocuklar için seslendirdiği şarkılarla geceye renk katacak. Dernek, konserle, hayati riskli hastalıklarla mücadele eden çocuklara moral vererek onların hayata tutunma isteklerini artırmayı ve "çocukları hayata bağlayan dilekler" için yeni destekçiler kazanmayı amaçlıyor.

Yüzyıllardır din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm kültürleri ahenk ve uyum içerisinde bir arada yaşatan İstanbul'dan ilham alarak kurulan İstanbul Armoni Korosu, farklı sektörlerden profesyonellerin bir araya gelerek oluşturdukları bir müzik topluluğudur.

İş unvanlarından ve profesyonel kariyerlerinden sıyrılarak saf sevgi ve saygıyı dostlukla harmanlayan ve müziklerine yansıtan bu müzik grubu, Koro Şefi ve Proje Koordinatörü Nergis Yıldırır, Orkestra Şefi Muhammet Yıldırır ve gönüllü koristler ile bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren vakıf ve derneklerin yanında, ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlere de destek vermektedir.