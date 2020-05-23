İSTANBUL-ARİFE GÜNÜ'NDE TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK
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İSTANBUL-ARİFE GÜNÜ'NDE TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağının ilk gününde işe gitmeye çalışanlar yine zorluk yaşadı.

23.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:01

Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağının ilk gününde işe gitmeye çalışanlar yine zorluk yaşadı. Şirinevler'de metro, metrobüs ve otobüs kullananlar duraklarda bekledi. Bazı vatandaşlar ise metrobüsün kalabalığında şikayet etti, bazıları ise metroya binmek için saatlerce yürüdü. Sağlık çalışanları ise ücretsiz ulaşımın kendileri için kalıcı olmasını istedi.

"DÖNÜŞ YAYA, GİDİŞ YAYA, 45 DAKİKADIR YOL YÜRÜYORUMö

İşine gidenler, mesaisini bitirenler, metrobüs ve metroya ulaşmakta güçlük çektiğini belirtti. Metrobüsün kalabalık olmasından şikayet edenler de oldu. Oktay Akcan, "Eve gidiyorum, güvenlik uzmanıyım. 1.5 saat bekledim, Güneşli'den Beylikdüzü'ne gideceğim. Güneşli'de bekledim, otobüs gelmedi, şimdi metrobüse binip gideceğim. İşten çıktıktan 1.5 saat sonra otobüsle metrobüse ulaşabildim, sıkıntı" dedi.

Şirinevler'de esnaf olan İbrahim Semiz, "Avcılar'dan Ataköy' gidiyorum. Mesafe mesafe diyorsunuz ama insanlar içi içe. Otobüs seferlerini farklı saatlerde yapabilir, hatta otobüsler 10 tane ise 20 tane yapsın. Konuşuyorlar ama bir şey yok, boş. Metrobüsler kalabalık. Bu hastalık bu şekilde önlenmez" dedi. Tulum ve maske üretiminde çalışan bir kişi ise, "Dönüş yaya, gidiş yaya, 45 dakikadır yol yürüyorum sırf metroya gelebilmek için. Kocasinan'dan buraya yürüyorum" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANI ÜCRETSİZ ULAŞIMIN SÜRMESİNİ İSTEDİ

Mesaisini bitiren sağlık çalışanları sabah saatlerinde yorgun olarak evlerinde dönmeye çalıştı. Mesaiye yeni gidecek olanlarda toplu ulaşıma yetişmeye çalıştı. 112 çalışanı olan Berfun Saka, "Ben Esenler ekibinde çalışıyorum, 2 vesait ile gidip geliyorum" dedi. Anestezi teknikeri Gamze Turan ise, "Şirinevler'den Beylikdüzü'ne gidiyorum. Şu an ulaşım ücretsiz ama inşallah devamı bekliyoruz sağlıkçılar içinde" diye konuştu.

Bir diğer 112 çalışanı olan Buğrahan Yavuz, "Mesaim bitti, eve gidiyorum. Üsküdar'dan geliyorum, burada oturuyorum. Marmaray ve metrobüs seferleri iş giriş çıkış saatinde yeterli. Daha iyi oldu, en azından biraz faydası oldu. Polis memurlarının ücretsiz ulaşım hakkı vardı, bizim yoktu. Bizim de böyle bir imkanımız oldu, daha iyi oldu" şeklinde konuştu.

İSTANBUL-ARİFE GÜNÜ'NDE TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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