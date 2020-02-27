İstanbul Arel Üniversitesinde eğitim alan sporcular ülkenin büyük kulüplerinde forma giyiyor

27.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:00

Basketbolda Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan İstanbul Arel Üniversitesi, üniversiteli sporcularıyla dikkati çekiyor.

İstanbul Arel Üniversitesi'nde eğitim hayatını sürdüren sporcuların bir kısmı hem milli takımlarda hem de ülkenin büyük kulüplerinde forma giyiyor.

İstanbul Arel Üniversitesi'nde okuyan basketbolcuların ismi şöyle:

Sertaç Şanlı, Ömercan İlyasoğlu (Anadolu Efes), Berkay Candan (Fenerbahçe Beko), Ayberk Olmaz (Galatasaray Doğa Sigorta), Enes Berkay Taşkıran, Ercan Bayrak (Türk Telekom), Kaan Sarıaslan (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Tevfik Akdamar (Bursaspor), Arber Berisha (Gaziantep Basketbol), Kutay Akpulat (Erzurum Büyükşehir Belediye), Bahadır Şimşek (Bornova Belediye), Dorukhan Engindeniz (OGM Ormanspor)

İstanbul Arel Üniversitesi'nde okuyan voleybolcuların ismi ise şöyle:

Cansu Özbay (VakıfBank), Elif Boran (Atlasglobal Yeşilyurt), Berin Yıldırım, Büşra Şahin (Türk Hava Yolları)

Kaynak: AA