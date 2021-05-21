İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burslarına başvurular 5 Temmuz'a kadar sürecek

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşımlar ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul'a dair öncü çalışmalar yürüten araştırmacıları burs programıyla destekleyecek.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşımlar ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul'a dair öncü çalışmalar yürüten araştırmacıları burs programıyla destekleyecek.

Bu sene 4 kategoride maddi destek sağlayan bursların 2021-2022 dönemi başvuruları 5 Temmuz'a kadar devam edecek.

Yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmalarına katkıda bulunacak araştırmaların değerlendirmeye alındığı programa, "Doktora Sonrası Araştırma ve Yazma", "Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma", "Seyahat" ve "Akademik Etkinlik" kategorilerinde başvuru yapılabiliyor.

Yüksek lisans öğrencilerinden doktorasını tamamlamış araştırmacılara uzanan geniş bir kitleyi hedefleyen bursların miktarı, kullanım alanlarına göre 5 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün burs programına katılmaya hak kazanan araştırmacılar, geçen yıl başlatılan ve enstitünün YouTube kanalında yayınlanan "Bursiyer Konuşmaları" ile çalışmalarını daha geniş bir kitleyle paylaşma imkanı buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani