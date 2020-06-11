İSTANBUL-Araç sahiplerine iş fırsatı; kargocu olacaklar Araç sahiplerine iş fırsatı; kargocu olacaklarİSTANBUL, (DHA)- Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek projeyle 81 ilde binlerce kişiye istihdam ve ek gelir sağlanması hedefleniyor.

İSTANBUL-Araç sahiplerine iş fırsatı; kargocu olacaklar

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek projeyle 81 ilde binlerce kişiye istihdam ve ek gelir sağlanması hedefleniyor. Yurtiçi Kargo tarafından geliştirilen projede, araç sahibi olan herkes kendi aracıyla kargo dağıtımı yapacak. Yeni uygulanmaya başlanacak bir diğer projeyle de mahalle esnaflarına ek gelir kazanma şansı verilecek. Araçları ile parça başı dağıtım yapacak kişilere asgari ücretin 3 katına yakın bir gelir imkanı sunacaklarını belirten Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Bin 500 ila 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız" dedi.

Salgın döneminde artan kargo ihtiyacının önümüzdeki dönemde de azalmadan devam edeceği öngörülüyor. Artan talebi insanlara kendi işini kurma fırsatı vererek karşılamayı hedefleyen Yurtiçi Kargo, iki yeni projeye imza attı. Birinci proje ile herkese kendi işinin patronu olma imkanı veren şirket, diğer projesiyle mahalle esnaflarına ciddi bir ek gelir sağlayacak.

'E-TİCARETE OLAN TALEBİN ARTTIĞINI GÖRDÜK'

Kargo sektörünün salgın döneminde önemli oranda büyüme yakaladığını ifade eden Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, eylül ayı itibariyle hizmete sunacakları iki projeyle sektörün dinamiklerini değiştireceklerini belirtti. Fatih Önyol, "Kargoya olan ihtiyaç tüm dünyada arttı. Avrupa, Çin ve Amerika'ya baktığımızda kargo sektörü pandemi sürecinden ciddi anlamda etkilendi. Devletimizin önlemleriyle Türkiye'de bu süreç daha rahat atlatıldı. Kargo hizmetinde bir aksama olmadı. Türkiye'de bu sürecin konut alanlarına yoğunlaşması nedeniyle bireysel hatalara bağlı sıkıntıların yaşandı anlar oldu. Türkiye'yi dünya ile karşılaştırdığınızda kargo sektörü sıkıntısız şekilde hizmetine devam edebildi. Süreç genel olarak böyle olmakla birlikte e-ticarete olan talebin arttığını gördük. Bu sürecin daha da artarak gideceğini öngörüyoruz. İnsanlar artık bu alışkanlıkları edindiler" dedi.

ARACI OLAN KİŞİLER DAĞITTIĞI KARGODAN ÜCRET ALACAK

Bine yakın şubeye ek olarak 100'e yakın şube ve dağıtım deposu açtıklarını ifade eden Fatih Önyol, "Bu şubeleri tamamen konut alanlarına açıyoruz. Klasik sistemimizde olduğu gibi adrese teslime devam edeceğiz. Bu yoğunluğu fazla olan alanları çözmek adına yapılan bir uygulama. Bunun yanı sıra parça başı dağıtım dediğimiz aracı olan herkesin başvurabileceği insanlara iş imkanı verdiğimiz parça başı dağıtımı başlatacağız. Bunları müşterilerimize puanlatacağımız bir sistem kuruyoruz. Biz 2015'ten beri bu sistemi kendi tedarikçilerimizle test ediyorduk. Bu kadar genele açmamıştık. Bunu 81 ilde uygulayacağız. Yaz aylarında internet sitemiz üzerinden açacağız, eylül gibi başlayacak. Aracı olan herkes sisteme başvurabilecek. Dağıttığı kargo üzerinden de bir ücret alacak. Dolayısıyla ciddi bir istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Yaz aylarında bin 500 ila 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Kendi alanlarını iyi bilen insanları tercih edeceğiz. Araçlarını alacaklar ve onlarla bir anlaşma imzalayacağız. Onları bir oryantasyona alacağız. Dolayısıyla eylül ayı itibariyle hizmete başlayacaklar" diye konuştu.

EYLÜLDE HİZMETE BAŞLAYACAKLAR?

Kişilerde aranan şartlara da değinen Fatih Önyol, "İlk sağlık şartı, onun yanında güvenlik şartı aranacak, yaş şartı olacak ama bazı yerlerde öğrencilere de fırsat vereceğiz. Başvurular bir ay sonra başlayacak. İnternet sitemiz üzerinden başvuru yapılabilecek. Eylül ayı itibariyle hizmetimiz başlayacak. Kadınların başvurmasını bekliyoruz. Onlara da güzel bir istihdam sağlıyor olacağız. Avrupa'da ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde kadınlar kargo taşımacılığı yapıyor. Biz kadınların da çok olmasını istiyoruz. Onlardan da ciddi başvuru bekliyoruz? ifadelerini kullandı.

MAHALLE ESNAFINA EK GELİR KAPISI

İkinci projede ise mahalle esnafına ek gelir sağlamayı hedeflediklerine dikkat çeken Önyol, "Esnaflar bizim teslimat noktalarımız olacak. Siz internetten alışveriş yaparken kargonuzu evinize istiyorsanız biz getireceğiz, şubemizden alabilirsiniz, ancak evinize istemiyorsunuz şubemizde size uzak ve belli bir saatte kapanıyor ise size en yakın mahalle esnafını tercih ettireceğiz. Esnafla bir anlaşma yapacağız. Dolayısıyla size en yakın esnaftan kargonuzu alabileceksiniz. Bu proje de 81 ilde uygulanacak. 24 saat çalışan esnafları da tercih edeceğiz. Bu hem mahalle esnafına ciddi ek gelir sunacak. Hem de halkın memnuniyeti sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Önyol, araçlarıyla parça başı dağıtım yapacak kişilere asgari ücretin 2-3 katına yakın bir gelir imkanı sunduklarını ve esnafa ise tamamen bulunduğu bölgenin genel yapısıyla orantılı bir gelir sağlayacaklarını anlattı.

Kaynak: DHA