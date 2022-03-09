İstanbul Arabuluculuk Konferansları'nın 8.'si Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek

İstanbul Arabuluculuk Konferansları'nın sekizincisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu himayesinde 10 Mart'ta "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" teması ile düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" hakkında yazılı açıklama yapıldı. Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'de "Barış için arabuluculuk" girişimini başlattığı 2010 yılından bu yana anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü konusunda etkin bir rol üstlendiği belirtilen açıklamada, "BM, AGİT ve İİT'te Arabuluculuk Dostlar/Temas Grupları'nın aynı anda eş başkanlığını yapan tek ülke olan Türkiye, 2012'den bu yana İstanbul Arabuluculuk Konferansları'nı tertiplemektedir. Konferanslar, çatışma çözümü ve arabuluculuk alanında dünyanın önde gelen platformlarından biri haline gelmiştir. İstanbul Arabuluculuk Konferansları'nın sekizincisi, Bakanımızın himayesinde, 10 Mart'ta, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) hemen öncesinde ve aynı mekanda, 'Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında' temasıyla düzenlenecektir. Böylece, iki etkinlik arasında bir sinerji yaratılması, önleyici diplomasi ve arabuluculuk konularının ADF için belirlenen 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' yaklaşımına katkı sağlaması hedeflenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konferans, Bakanımızın evsahipliğindeki yüksek düzeyli açılış oturumuyla başlayacaktır. Kuveyt ve Filistin Dışişleri Bakanlarının konuşma yapacağı oturuma, BM ve AGİT Genel Sekreterleri videomesaj yoluyla katılacaktır. Konferans, arabuluculuk tecrübesi bulunan önemli şahsiyetlerin deneyimlerini paylaşacağı 'Ustalar Sahnede' oturumuyla ve kadınların ve gençlerin arabuluculuk süreçlerine katılımlarının öneminin ele alınacağı 'Barış Arabuluculuğunda Kadınlar ve Gençler' başlıklı bir panelle devam edecektir. Evsahipliği yaptığımız önceki konferanslar gibi 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı da, dünyanın farklı coğrafyalarından çatışma çözümü ve arabuluculuk alanında öne çıkan liderleri, diplomatları, uzmanları, uluslararası kuruluş temsilcilerini, akademisyenleri ve düşünce kuruluşlarını bir araya getirecektir. 40'tan fazla ülkeden yaklaşık 200 katılımcının iştirak edeceği konferansta, 6 uluslararası/bölgesel örgüt ve 25 düşünce kuruluşu da temsil edilecektir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika