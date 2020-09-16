İstanbul Arabuluculuk Konferansı ilk defa çevrimiçi olarak düzenlenecek
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İstanbul Arabuluculuk Konferansı ilk defa çevrimiçi olarak düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığı, 7'ncisi Türkiye'de düzenlenecek İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın "Yeni Normalde Barış İçin Arabuluculuk" temasıyla 17 Eylül'de ilk kez çevrimiçi olarak düzenleneceğini duyurdu.

İstanbul Arabuluculuk Konferansı ilk defa çevrimiçi olarak düzenlenecek
16.09.2020 11:51 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:56

Dışişleri Bakanlığı, 7'ncisi Türkiye'de düzenlenecek İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın "Yeni Normalde Barış İçin Arabuluculuk" temasıyla 17 Eylül'de ilk kez çevrimiçi olarak düzenleneceğini duyurdu.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, halihazırda Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde Arabuluculuk Dostlar Grupları'nın eş başkanlığının da Türkiye tarafından yürütüldüğü aktarıldı. Covid-19 salgınının çatışma dinamikleri üzerindeki etkileri, dünyada bu çatışmaların barışçıl çözümü ve arabuluculuk konusundaki farkındalığın artırılmasına yönelik 7'nci İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın 'Yeni Normalde Barış İçin Arabuluculuk' temasıyla 17 Eylül tarihinde 13.15-18.45 saatleri arasında ilk kez çevrimiçi olarak düzenleneceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmalarını yapacakları konferans, önde gelen arabulucuları, BM, AGİT, Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gibi uluslararası örgütlerden üst düzey yetkilileri ve bu alanda tanınmış diğer uzmanları dijital ortamda bir araya getirecek. Konferansta salgının çatışma dinamikleri üzerindeki etkilerinin yanı sıra çatışma bölgelerindeki son gelişmeler ve dijitalleşmeyle barış inşası arasındaki bağlantı üzerinde yoğunlaşılması bekleniyor.

Konferans, Dışişleri Bakanlığının resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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