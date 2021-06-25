İSTANBUL (Apartmandan gündüz görüntüleriyle) THY'Yİ YASA BOĞAN ÖLÜM: GENÇ PİLOT BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
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İSTANBUL (Apartmandan gündüz görüntüleriyle) THY'Yİ YASA BOĞAN ÖLÜM: GENÇ PİLOT BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL (Apartmandan gündüz görüntüleriyle) THY'Yİ YASA BOĞAN ÖLÜM: GENÇ PİLOT BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Hava Yolları (THY) filosunda pilot olarak görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar, Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

TÜRK Hava Yolları (THY) filosunda pilot olarak görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar, Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. THY'yi yasa boğan genç pilotun ölümü ile ilgili, polis soruşturma başlattı.

THY'nin Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olan Kutay Bayraktar'ın hayatını kaybettiği olay, dün sabah saatlerinde Beyoğlu Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'ta oturduğu apartman dairesinde yaşandı. Saat 08.00 sıralarında apartman görevlisi, bahçede Bayraktar'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Savcının yaptığı ilk incelemede, genç pilotun yüksekten düşmeye bağlı olarak öldüğü tespit edildi. Kutay Bayraktar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis yaptığı incelemede, olayın yaşandığı gece evde bulunan Bayraktar'ın kız arkadaşının da ifadesine başvurdu. Kız arkadaşı, bir süre beraber evde bulunduklarını, Kutay'ın alkol aldığını ve saat 04.00 sıralarında kendisinin evden ayrıldığını ifade etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

THY'DE BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Öte yandan genç pilotun ölüm haberi THY'deki mesai arkadaşları arasında da büyük üzüntü yarattı. 2016 yılında THY Uçuş Akademisi'nden mezun olan Kutay Bayraktar, 2018'den beri Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olarak çalışıyordu. Bayraktar'ın cenazesi, bugün Çanakkale Merkez Mecidiye Camii'nde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL (Apartmandan gündüz görüntüleriyle) THY'Yİ YASA BOĞAN ÖLÜM: GENÇ PİLOT BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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