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İstanbul-Ankara yolu açıldı

İstanbul-Ankara yolu açıldı
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün gece kapanan İstanbul-Ankara karayolu ulaşımının açıldığını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün gece kapanan İstanbul- Ankara karayolu ulaşımının açıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan Ankara yönüne doğru trafik akışı sağlanmaya başlamıştır. Lütfen trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar dilerim" ifadelerini kullandı.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

Ali Yerlikaya, İstanbul, Twitter, Ankara, Güncel, Haber

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