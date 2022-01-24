İstanbul-Ankara yolu açıldı
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün gece kapanan İstanbul-Ankara karayolu ulaşımının açıldığını bildirdi.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün gece kapanan İstanbul- Ankara karayolu ulaşımının açıldığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan Ankara yönüne doğru trafik akışı sağlanmaya başlamıştır. Lütfen trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar dilerim" ifadelerini kullandı.
AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri