İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Normalleşme Açıklaması!
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İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Normalleşme Açıklaması!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 11 Mayıs'tan itibaren yeni normal döneme adım attığımızı belirterek, nüfusu yoğun şehirlerde vaka ve ölüm sayılarının bir bütün olarak değerlendirileceğini ve artık buna göre karar verileceğini söyledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Normalleşme Açıklaması!
25.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:49

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 11 Mayıs'tan itibaren yeni normal döneme adım attığımızı belirterek, nüfusu yoğun şehirlerde vaka ve ölüm sayılarının bir bütün olarak değerlendirileceğini ve artık buna göre karar verileceğini söyledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Kısıtlamalar Sürebilir

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, coronavirüs (covid-19) salgınının başlarında okulların kapatıldığını, bazı işyerlerinin vardiyalı çalışmaya geçtiğini ve 65 yaş üstü kişilerin evde kalması gibi çeşitli tedbirlerin alındığını hatırlattı. Özkan, 11 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye'de yeni normal dönemin başladığını vurguladı.

Şu anda 15 ilde seyahat kısıtlamasının olduğunu ve bayramda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının da olumlu etkilerinin olacağını belirten Prof. Dr. Özkan, yeni normal döneme geçerken kısıtlamaların da adım adım kaldırılacağını ifade etti.

Yeni normale geçerken virüsü taşıyan fakat belirti göstermeyen kişilerle karşılaşılabileceğini belirten Prof. Dr. Özkan, bu nedenle kısıtlamaların kaldırılması konusunda nüfusu yoğun şehirlerde vaka ve ölüm sayılarının bir bütün olarak değerlendirilerek karar verileceğini söyledi.

Prof. Dr. Özkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"11 Mayıs'ta başlayan bu adımlara 4-8 hafta içerisinde adım adım devam edeceğiz. Bunları planlarken 'şu il yarın açılır bu il 3 gün sonra açılır' diye bir şey söz konusu değil, verileri takip etmemiz gerekiyor. Vaka sayımız nasıl gidiyor, ölüm sayıları nasıl gidiyor, iyileşen sayısı vaka sayısının üstünde mi bütün bunları takip ederek, hatta il il değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'deki olguların yaklaşık yüzde 60'ı İstanbul'da. İstanbul belki biraz daha geç bu sürece adım atabilir. Vaka sayılarını ve ölüm sayılarını, virüsün bulaştırıcılık kat sayısını da inceleyerek ilerlememiz gerekiyor.

Nüfus yoğunluğu çok önemli. Çünkü bu yeni normale geçerken vaka sayısına, ölüm sayısına bakarken nüfusu yoğun olan şehirleri de çok dikkate alacağız. Bunlar arasında Ankara, İstanbul, İzmir gibi nüfusu yoğun olan şehirlerimizde geçişlerin biraz daha sonra olmasını bekliyoruz. Bütün bunların ayrıntılı değerlendirilmesi gerekecek."

Kaynak: Tamindir

Manşet

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