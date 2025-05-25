ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra nüfusu en kalabalık şehir hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2023 ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'DE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEN SONRA NÜFUSU EN KALABALIK ŞEHİR HANGİSİDİR?

A: Antalya

B: Adana

C: Konya

D: Bursa

Cevap :Bursa