İstanbul, Ankara ve Bursa'da Maske Takma Zorunluluğu Getirildi!
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İstanbul, Ankara ve Bursa'da Maske Takma Zorunluluğu Getirildi!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu geldi. İstanbul Valiliği tarafından kentte maske takma zorunluluğu getirildiği açıklandı.

İstanbul, Ankara ve Bursa'da Maske Takma Zorunluluğu Getirildi!
18.06.2020 01:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:54

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu geldi. İstanbul Valiliği tarafından kentte maske takma zorunluluğu getirildiği açıklandı. Tüm detayları sizler için bir araya getirdik. İşte İstanbul, Ankara ve Bursa Valiliklikleri tarafından yapılan maske takma zorunluğu açıklaması.

İstanbul'da Açık Alanlarda Maske Takma Zorunluluğu Getirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan açıklama yaptı. Valilik İstanbul'da sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olduğunu duyurdu.

Değerli İstanbullular,

Sağlığınız????????????????????için????????????????????????İstanbul'da??????????????????açık alanlarda????????????????maske??????????????????????takmak??????????????????????artık zorunlu??????????????????

?? https://t.co/b5P8DwmMDg#BirlikteBaşaracağız ??

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 17, 2020

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada kentte maske takmanın zorunlu olduğu söylendi.

Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır.

Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır.https://t.co/OCFrrDTt6I

— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 17, 2020

Bursa Valiliği de Twitter'dan yaptığı açıklamada maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No: 84)https://t.co/cxBItFhoz4 pic.twitter.com/M2INj3DmT8

— T.C. Bursa Valiliği #EvdeHayatVar ?? (@BursaValiligi) June 17, 2020

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

17 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 182.727 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.861'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 745, toplam entübe hasta sayısının ise 306 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 154.640 olarak açıklandı.

Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/yUPoAhPXfg

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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