İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda da maske takma zorunluluğu başladı İstanbul, Ankara ve Bursa'da, açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.

İstanbul, Ankara ve Bursa'da, açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi. Açıklamalar üç ilin valilikleri tarafından yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu üç il için, Bilim Kurulu'nun maske takma zorunluluğu istediğini açıklamıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini Twitter mesajı ile duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması kararı alınmıştır."

DHA'nın haberine göre ise getirilen maske takma zorunluluğa rağmen Perşembe sabahı çok sayıda kişinin kurala uymadığı görüldü.

Ankara Valiliği açıklamasında da "Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır" dendi.

Ankara Valiliği, denetimlere ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Bu kapsamda 17.06.2020 tarihinde başta park ve bahçeler ile açık alanlar; otobüs durakları vb. kümelenme noktaları; restoranlar, lokantalar, lokaller, kahvehaneler ve kafeler; market, pazar yerleri ve AVM'ler olmak üzere ilgili diğer yerlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı dahil uyulması gerekli kurallar yönünden 70 emniyet denetim ekibi, 10 ilçe tarım denetim ekibi, ilçe sağlık denetim ekipleri, Kaymakamlığımızca oluşturulan AVM denetim ekibi, İlçe Belediyesi Zabıta birimleri ve Çankaya Vefa Sosyal Destek ekiplerimizle birlikte genel bir tarama denetimi gerçekleştirilmiştir."

Bursa Valisi Yakup Canpolat da İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını Twitter hesabından duyurdu.