İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı - Haberler
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İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul- Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Haber

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