İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede-Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı - Haberler Ekonomi
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İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede-Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede-Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı
AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul- Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kara yollarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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