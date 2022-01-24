İstanbul-Ankara TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını bildirdi.
İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul- Ankara D-100 Devlet Yolu ve Tem Otoyolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını bildirdi.
KGM'den yapılan açıklamada, önemli kara yolu güzergahlarında güncel yol durumu paylaşıldı.
Buna göre, İstanbul- Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı.
Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ile Bingöl-Erzurum yolunda da ulaşım sağlandı.
Konya'yı Ankara, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollar trafiğe açılırken, Antalya yönü ulaşıma kapatıldı.
Bursa-Karacabey yolunda tır trafiğine izin verilmiyor.
Gerede ile Düzce arası yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kangal-Divriği-Arapgir ile Kangal-Gürün yolları da ulaşıma kapatılırken, Sivas-Erzincan yolu tır hariç araç trafiğine açıldı.