İstanbul-Ankara TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı - Haberler
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İstanbul-Ankara TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul- Ankara D-100 Devlet Yolu ve Tem Otoyolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, önemli kara yolu güzergahlarında güncel yol durumu paylaşıldı.

Buna göre, İstanbul- Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ile Bingöl-Erzurum yolunda da ulaşım sağlandı.

Konya'yı Ankara, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollar trafiğe açılırken, Antalya yönü ulaşıma kapatıldı.

Bursa-Karacabey yolunda tır trafiğine izin verilmiyor.

Gerede ile Düzce arası yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kangal-Divriği-Arapgir ile Kangal-Gürün yolları da ulaşıma kapatılırken, Sivas-Erzincan yolu tır hariç araç trafiğine açıldı.

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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