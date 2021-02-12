İstanbul, Ankara, İzmir sela ne zaman okunur? 12 Şubat Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?
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İstanbul, Ankara, İzmir sela ne zaman okunur? 12 Şubat Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?

12.02.2021 01:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 01:09
İstanbul, Ankara, İzmir sela ne zaman okunur? 12 Şubat Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?

Hayırlı cumalar. Cuma namazının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar cuma selası ne zaman, saat kaçta okunacak merak etti. Detaylar haberimizde.

Cuma selası saat kaçta okunuyor? Cuma selası ne zaman? İstanbul, İzmir, Ankara cuma selası ne zaman? Cuma selası Arapça ve Türkçe okunuşu, Cuma selası Cuma namazından kaç dakika önce okunur?

CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUR?

Cuma selası Cuma ezanından ortalama 1 saat önce okunmaktadır. Cuma selası genellikle müezzinler tarafından okunur. Cuma selasının Arapça okunuşu sırasıyla bu şekildedir:

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin

- Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin

CUMA SELASI VAKİTLERİ

Cuma selası Cuma ezanından ortalama 1 saat önce okunur. Buna göre bazı illerin cuma selası saatleri aşağıdaki gibidir:

İstanbul Cuma selası : 12:23

İzmir Cuma selası : 12:31

Ankara Cuma selası : 12:08

Bursa Cuma selası: 12:23

Konya Cuma selası: 12:09

Antalya Cuma selası: 12:16

Van Cuma selası: 11:26

Trabzon Cuma selası: 11:40

Düzce Cuma selası: 12:15

Bolu Cuma selası: 12:13

İstanbul, Ankara, İzmir sela ne zaman okunur? 12 Şubat Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?

12 ŞUBAT 2021 CUMA EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

12 Şubat Cuma günü cuma namazı İstanbul'da 13:23 saatinde, İzmir'de 13:31 saatinde, Ankara'da 13:08 saatinde okunmaktadır. Diğer illerin namaz vakitlerine de yukarıda paylaştığımız gibi bakabilirsiniz. Şimdiden Allah kabul eylesin. Amin.

Cuma ezanı öğle ezanı vaktinde okumaktadır. Yani öğlen namazı ne zaman okunup kılınıyorsa Cuma namazı da o zaman kılınır. Namaza yetişmek için erkenden çıkmak gerekmektedir. Ezan okumaya yakın giderseniz camide yer bulamayabilirsiniz. Özellikle koronavirüslü dönemde camilerde sosyal mesafe kuralı uygulandığı için yer bulmak daha zor olur. Bu bakımdan erkenden camiye gitmekte fayda vardır.

Cuma vakti sela okunduktan az bir zaman sonra imam sohbet verebilir. Genelde her camide imamlar cuma selasından sonra vaaz vermektedir. Camiye erkenden gidip vaazı dinleyebilirsiniz.

CUMA NAMAZ VAKİTLERİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

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