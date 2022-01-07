İstanbul'da benzin fiyatları! Ankara, İzmir 7 Ocak güncel benzin, motorin fiyatları! Son dakika benzinin litresi ne kadar oldu?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanmaktadır. Son dakika haberlerinin ardından Benzine zam mı geldi? Motorine zam var mı? sorularının yanıtı merak edildi.
Benzinin litresi ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni gelen zammın ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 7 Ocak güncel benzin, motorin fiyatları
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir'de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.
Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
- İstanbul'da benzinin litresi : 13,57 TL
- İzmir'de benzinin litresi : 13,65 TL
- Ankara'da benzinin litresi : 13,64 TL
Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:
Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.
- İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 13,71 TL
- İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 13,78 TL
- Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 13,78 TL
Son yapılan açıklamaya göre sadece benzin ve motorine zam yapıldı. LPG fiyatları aynı kaldı.
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