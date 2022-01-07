İstanbul'da benzin fiyatları! Ankara, İzmir 7 Ocak güncel benzin, motorin fiyatları! Son dakika benzinin litresi ne kadar oldu?

Benzinin litresi ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni gelen zammın ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 7 Ocak güncel benzin, motorin fiyatları

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 63, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam geldi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir'de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

İstanbul'da benzinin litresi : 13,57 TL

İzmir'de benzinin litresi : 13,65 TL

Ankara'da benzinin litresi : 13,64 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

Ayrıca, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 liraya çıkacak.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 13,71 TL

İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 13,78 TL

Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 13,78 TL

Son yapılan açıklamaya göre sadece benzin ve motorine zam yapıldı. LPG fiyatları aynı kaldı.

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