İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı - Haberler
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İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı

İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı
AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını, TEM Otoyolu'nda ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul- Ankara D-100 Devlet Yolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını, TEM Otoyolu'nda ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapanan yollarda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı. TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için ise çalışmalar devam ediyor.

AA / Mustafa Çalkaya - Son Dakika Haberleri

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