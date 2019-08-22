İstanbul - Ankara arası kurulmuş bir çilingir sofrası!

İstanbul - Ankara arası kurulmuş bir çilingir sofrası!

Sözleri Aga B & Kamufle'nin kaleminden dökülen, alytapılarını ise başarılı prodüktör Bugy'nin ateşlediği şarkı, yönetmen Göksel Altül'üngözünden kliplendi.

22.08.2019 13:49
İstanbul - Ankara arası kurulmuş bir çilingir sofrası!

9 şarkıdan oluşan "MUAF" isimli albümünü Sony Music Türkiye & Basemode Records etiketiyle geçtiğimiz aylarda müzikal alemlere salan Aga B, suç ortağı Kamufle ile seslendirdiği 'Sırıtcaklar, Sırıt'ın video klibiyle huzurlarınızda!

Nevi şahsına münhasır, pek sevilen rap müzisyenleri Aga B ve Kamufle'yi bir araya getiren Sırıtcaklar, Sırıt izlemeyen kimse kalmasın diye şimdi Basemode Records YouTube kanalında yayında.

Kaynak: Bültenler
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