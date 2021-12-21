İSTANBUL (İHA) - Anadolu Yakası'nda kar yağışı

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Bugün İstanbul'da Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde kısa süreliğine etkili olan kar yağışının ardından Anadolu Yakası'nda da bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve çevre ilçelerde yağan kar, kısa süreliğine etkisini gösterdi.