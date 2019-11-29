İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı

29.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakasında da beklenen yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda da beklenen yağış başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, etkisini artırdı. Yağış nedeniyle araç sürücüleri, tedbirli ve kontrollü şekilde ilerliyor. Vatandaşlar ise naylon poşet ve şemsiye yardımıyla yağmurdan korundu.

(Metin Başar - Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA