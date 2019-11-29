İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı
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İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı

İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladıİSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakasında da beklenen yağış başladı.

29.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:39
İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı

Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı

İSTANBUL - 'nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakasında da beklenen yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakasında da beklenen yağış başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, saatler ilerledikçe etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle araç sürücüleri, tedbirli ve kontrollü bir şekilde ilerledi. Vatandaşlar ise naylon poşet ve şemsiye yardımıyla yağmurdan korundu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı
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