İstanbul Anadolu Yakası'nda yoğun yağış etkili oldu
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İstanbul Anadolu Yakası'nda yoğun yağış etkili oldu

İstanbul Anadolu Yakası'nda yoğun yağış etkili oldu Kimi vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı İstanbul Anadolu yakasında yoğun yağmur etkili oldu.

23.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:04

İstanbul Anadolu Yakası'nda yoğun yağış etkili oldu

Kimi vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Anadolu yakasında yoğun yağmur etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle bazı araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları düşerken, yağışlar da devam ediyor. Anadolu yakasında sabahın erken saatlerinde bir anda bastıran yoğun yağmur, vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yoğun yağış nedeniyle araçların görüş mesafesi düştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda yoğun yağış etkili oldu

Kaynak: İHA

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