İstanbul Anadolu Yakası'nda yoğun yağış etkili oldu
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İstanbul Anadolu Yakası'nda yoğun yağış etkili oldu

İstanbul Anadolu Yakası'nda yoğun yağmur etkili oldu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda yoğun yağış etkili oldu
23.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:58

İstanbul Anadolu Yakası'nda yoğun yağmur etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle bazı araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları düşerken, yağışlar da devam ediyor. Anadolu yakasında sabahın erken saatlerinde bir anda bastıran yoğun yağmur, vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yoğun yağış nedeniyle araçların görüş mesafesi düştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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