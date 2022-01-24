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İstanbul Anadolu Yakası kara teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen yoğun kar yağışı başladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen yoğun kar yağışı başladı. Yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı sonrası Anadolu Yakası kısa süre sonra beyaza büründü. Çocuklar kar yağışının keyfini çıkartmak için dışarıya çıktı. Okullarında tatil olmasıyla birlikte çocuklar kar yağışının keyfini kar topu savaşı oynayarak çıkarttı. Otoyolların beyaza bürünmesi sonrası trafik yoğunlu oluştu.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Kar yağışı sonrası büyük küçük herkes sokaklara çıktı. Okullarında ara tatilde olması nedeniyle sokaklara çıkan çocuklar kar topu savaşı oynayarak kar yağışının keyfini çıkarttı. Yoğun şekilde devam kar yağışı sonrası otoyollarda beyaza büründü. Beyaza bürünün otoyollar sonrası sürücüler yollarda zorlukla düşük hızlarla ilerledi. Kar yağışı sonrası İstanbul genelinde trafik yüzde 87 seviyelerine ulaştı. Uzmanlar zorunlu olmadıkça sürücülerin araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu/İHA)

İstanbul Anadolu Yakası kara teslim oldu

İstanbul Anadolu Yakası kara teslim oldu

İstanbul Anadolu Yakası kara teslim oldu

İstanbul Anadolu Yakası kara teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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