İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI FAALİYETİNE BAŞLADI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI FAALİYETİNE BAŞLADI

Koronavirüs nedeni ile yaklaşık 2 aydır nöbet ve esnek çalışma sistemi ile çalışan, zorunlu işler dışında faaliyet göstermeyen İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, bugün itibariyle duruşmalar haricindeki faaliyetine başladı.

İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI FAALİYETİNE BAŞLADI
01.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:53

Koronavirüs nedeni ile yaklaşık 2 aydır nöbet ve esnek çalışma sistemi ile çalışan, zorunlu işler dışında faaliyet göstermeyen İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, bugün itibariyle duruşmalar haricindeki faaliyetine başladı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Başsavcı vekili Uğur Seçgin, yeni dönemde adliyede işi olduğunu ispat edemeyen bir kişinin adliyeye alınmayacağı, asansörlerin yük taşıma kapasitesinin azaltıldığı, hakim ve savcıların adli tatile kadar yıllık izin kullanamayacakları, tüm adliye personeline maske verileceği gibi önlemlerin alınacağını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 2 aydır nöbet ve esnek çalışma sistemi ile çalışan, zorunlu işler dışında faaliyet göstermeyen İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, normalleşme adımlarıyla birlikte bugün duruşmalar haricinde faaliyetine başladı. Adliyede koronavirüse karşı birtakım önlemler alındı. Tüm adliye personeline maske verilirken, vatandaşlara da maskenin İş Yurtları tarafından 1 TL'ye satılacağını söylendi. Ayrınca işi olduğunu ispat edemeyen bir kişinin adliyeye alınmayacağını belirtildi. Asansörlerin yük taşıma kapasitesi azaltılırken, yangın merdivenleri de genel kullanıma açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekili Uğur Seçgin adliyede alınan önlemleri anlatarak, bugün başlayan normalleşme süreci ile birlikte adliyenin de faaliyetine başladığını söyledi. Duruşmalar haricinde tam olarak faaliyete başlandığını söyleyen Seçgin, 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar hariç, personel, hakim ve savcıların tamamının işlerine başladığını söyledi. Seçgin, duruşmalara ise 16 Haziran itibariyle başlanacağını ifade etti.

DURUŞMALAR 16 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Yaklaşık iki ay ara verilen yargı hizmetinin bugünden itibaren yeniden başladığını söyleyen Seçgin, "Yargı hizmetinde duruşmaların ötelenmesinden kaynaklı yaklaşık iki aylık bir kayıp söz konusu belki ama bütün meslektaşlarımız ve personelimiz bu geçen süre içerisinde duruşma harici faaliyetlerini nöbet usulü, esnek çalışma koşulları çerçevesinde evlerinden çalışmak suretiyle faaliyetlerini sürdürdüler. HSK ve Adalet Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında hakim ve savcıların 20 Temmuz tarihinde başlayacak olan adli tatile kadar yıllık izinlerinin askıya alındı ve adli tatile kadar tüm meslektaşlarım çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

Adliyenin büyüklüğünün getirdiği bazı zorluklar olduğunu söyleyen Seçgin, "Bu zorlukları aşmak adına biz de sahada bazı fiziki tedbirleri hayata geçirdik. Çok fazla olan giriş kapılarından bazılarını bu süreçte kapattık. Vatandaşımızı, avukat meslektaşımızı, binamızda görev yapan hakim, savcı meslektaşlarımızı ve personelimizi belirlenmiş kapılardan vücut ısıları ölçülmek, maskeli olup olmadıkları kontrol edilmek suretiyle binaya almaktayız" dedi.

İŞ YURTLARI ADLİYEYE GELENLERE 1 TL'DEN MASKE SATACAK

Seçgin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın aldığı tedbirler çerçevesinde maskesiz adliye binalarında bulunmak yasak. Vatandaşın bu yasaktan kaynaklı mağduriyet yaşamaması adına İş Yurtları Kurumu'nun marketleri ve satış noktaları 1 TL bedelle vatandaşın maske ihtiyacını karşılamaya yönelik satış da yapacaklar. Bugün itibariyle bu da başladı. Asansörlerin yük ayarı güncellenerek kapasitesi yarı oranında azaltıldı. Asansörlerin yükünü azaltmak adına yangın merdiveni olarak kullanılan merdivenleri genel kullanıma açtık. Kafeteryalarımız hijyen kuralları ve sosyal mesafeye uygun olmak kaydıyla yeniden düzenlendi. Kapasiteleri azaltılmak suretiyle hizmet vermeye bugün itibariyle başladı. İcra dairesindeki işlemler 16 Haziran Pazartesi başlayacak. Yeni takip açılması da 16 Haziran'da başlayacak. O tarihe kadar da icra daireleriyle ilgili tüm eksikleri gidermiş olacağız. Tüm birimlerimizde hem vatandaşlarımız için hem hakim ve savcı meslektaşlarımız için hem avukat meslektaşlarımız için hem de çalışan personelimiz için sağlıklı, güvenli bir ortamı oluşturacağımızı düşünüyorum. Esnek çalışma ile ilgili tedbirler de kaldırıldı. Şu anda fiili herkes çalışmaya başladı diyebiliriz. İdari izin kapsamında olanlar hariç." dedi.

ADLİYEDE İŞİ OLDUĞUNU BELGELEYEMEYEN KİŞİ ADLİYEYE ALINMAYACAK

Yeni normalleşme süreci kapsamında Adalet Bakanlığı'nın da bazı tedbirler aldığını söyleyen Seçgin, "Yeni normalleşme süreci kapsamında Adalet Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirler çerçevesinde adliyelerde işi olmayan veya işi olduğunu belgeleyemeyen, ispatlayamayan vatandaşlarımız adliyelere alınmayacaklar. Bu demek değil ki hak arayışı için başvuru yapmaya gelenler buraya alınmayacak. Dava açma, şikayet dilekçesi verme gibi ellerinde dilekçeleri hazır olan vatandaşlarımız buraya alınacaklar ama kendisi ile ilgisi olmayan bir duruşmaya, arkadaşının yanında sırf ona yarenlik etmek için gelebiliyordu. Bu da adliyelerde gereksiz bir yoğunluğa neden oluyordu. Bu nitelikte olan kişileri adliyeye almayacağız" diye konuştu.

Seçgin, adliye içinde oturma alanlarının kısıtlandığını belirterek, güvenlik görevlilerinin de sosyal mesafeyi ortadan kaldıranları uyaracağını kaydetti.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi
Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Rüştü Zorlu Edibe Şahin Zülfü Demirbağ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Kadın Haziran Polis Memuru
Şu an buradasınız: İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI FAALİYETİNE BAŞLADI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 13:56:55. #1.14#
title